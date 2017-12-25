4 هزائم ..ثلاث تعادلات وثلاث إنتصارات للخضر في 2017 !

مع إنطلاق العد التنازلي لوداع سنة 2017 التي كانت مليئة بالأحداث الرياضية في الساحة الدولية والمحلية، والتي كانت مصحوبة بعدة نكسات لكرة القدم الجزائرية.

سجل المنتخب الجزائري أسوء نتائجه في سنة 2017 التي كانت كارثية بالنسبة لمحاربي الصحراء الذين أسالوا العرق البارد لمنتخب ألمانيا في مونديال البرازيل 2014.

وسجل المنتخب الوطني خلال سنة 2017 ثلاث تعادلات 4 هزائم وثلاث إنتصارات.

نتائج المنتخب الوطني في 2017:

07 جانفي 2017 الجزائر 3 – موريتانيا 1 (وديا)

15 جانفي 2017 الجزائر 2 – زيمبابوي 2 (كأس أمم إفريقيا)

19 جانفي 2017 الجزائر 1 – تونس 2 (كأس أمم إفريقيا)

23 جانفي 2017 الجزائر 2 – السنغال 2 (كاس أمم إفريقيا)

06 جوان 2017 الجزائر 2 – غينيا 1 (مباراة ودية)

11 جوان 2017 الجزائر 1 – الطوغو 0 (تصفيات كاس امم إفريقيا 2019)

12 أوت2017 المنتخب المحلي 1 – المنتخب الليبي المحلي 2 (التصفيات المؤهلة لشان 2018)

18 أوت 2017 المنتخب الليبي المحلي 1 – المنتخب المحلي 1 (التصفيات المؤهلة لشان 2018)

02 سبتمبر 2017 زامبيا 3 – الجزائر 1 (التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا2018)

05 سبتمبر 2017 الجزائر 0 – زامبيا 1 (التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا2018)

07 أكتوبر 2017 الكاميرون 2 – الجزائر 0 (التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا2018)

10 نوفمبر 2017 الجزائر 1- نيجيريا 1 (التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا2018)

14 نوفمبر 2017 الجزائر 3 – منتخب إفريقيا الوسطى 0 (مباراة ودية).