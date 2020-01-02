4 وزراء عائدون للحكومة الجديدة

قام، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سهرة اليوم الخميس، بتعيين الطاقم الوزاري الجديد برئاسة عبد العزيز جراد.

وشهد التشكيل الحكومي الجديد عدة مفاجآت، حيث عرف عودة 4 وزراء إلى الحكومة الجديدة.

ويعتبر مصطفى فروخي وافد جديد قديم، وهو الذي كان وزيرا أسبق للفلاحة، حيث عاد للحكومة من بوابة منصب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.

وحملت الحكومة الجديدة مفاجأة أخرى بعودة عبد الرحمن راوية، والذي كان وزيرا سابقا للمالية، حيثُ عاد إلى نفس المنصب.

كما عاد بشير مصطفى إلى الحكومة من منصب قطاع وزارة الإستشراف ، والذي كان شغله وقت سابق.

أيضا وكما كان منتظرا ومتوقعا، حيث تم تعيين حسان مرموري وزيرا للسياحة، وهو الذي في ذات المنصب في حكومة أويحي.