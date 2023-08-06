4 وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بانتشال أربعة (04) وفيات غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت المصالح أن حالتين من بين المتوفين انتشلت من شواطئ ممنوعة، وحالة من01 شاطىء مسموح براية حمراء. بالإضافة إلى حالة أخرى 01 خارج اوقات الحراسة. فيما تزال عملية البحث متواصلة عن 04 آخرين.

وكشف المصدر نفسه أن حصيلة الوفيات غرقا منذ الفاتح جوان من هذه السنة إلى غاية صبيحة اليوم ارتفعت إلى 199 حالة منها 142 حالة في الشواطىء ” اغلبها ممنوعة او براية حمراء”،57 حالة في المجمعات المائية.

كما تم إنقاذ 28625 شخص من موت محقق منذ الفاتح جوان.

من جهتها دعت الحماية المدنية الى احترام الراية في الشواطىء المسموحة واتباع نصائح وارشادات اعوان الحماية المدنية .