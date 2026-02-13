4 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 4 حالات وفاة جراء حوادث المرور عبر ولايات مختلفة.

وأحصت المصالح 201 تدخلاً في حوادث المرور، أسفرت أيضاً عن إصابة 216 شخصاً بجروح متفاوتة. قُدمت لهم الإسعافات الضرورية في مواقع الحوادث.

وقد بلغ إجمالي التدخلات التي باشرتها وحدات الحماية المدنية في مختلف التخصصات 3441 تدخلاً. وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 25 ثانية.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، تم تسجيل تدخلين مكنا من إسعاف وإنقاذ شخصين تعرضا للتسمم. مع التأكيد على عدم تسجيل أي حالات وفاة ناتجة عن استنشاق الغاز خلال هذه الفترة.