4 وفيات وجريح في حادث مرور بولاية سوق أهراس

أسفر حادث مرور وقع على مستوى منطقة السطحة اولاد زعبوب بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس، عن وفات 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيانها، أن اسعفاتها تدخلت على الساعة 06سا15د. من أجل حادث مرور وقع على مستوى منطقة السطحة أولاد زعبوب بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس.

مشيرة أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع “طيوطا” و شاحنة من نوع “فوتوم”. مخلفا 04 وفيات وجريح تم اسعافه ونقله الى المستشفى. فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.