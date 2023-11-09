4 ولايات نموذجية لاستخراج بطاقة الحرفي إلكترونيا

ستشرع اليوم الخميس أربع ولايات نموذجية في استخراج البطاقة المهنية للحرفي إلكترونيا.

وقال المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة والحرف عبد الكريم بركي، أنه وبغرض عصرنة ورقمنة البطاقة المهنية للحرفي ومستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف. تم إطلاق اليوم البطاقة المهنية الرقمية للحرفي بالموازاة مع أربعة ولايات أخرى وهي وهران، قسنطينة، تيزي وزو والوادي. عن طريق تقنية التحاضر المرئي إنطلاقا من مرحلة التسجيل الحرفي في الغرفة إلى غاية إصدار البطاقة الرقمية المهنية.

وتهدف هذه الاجراءات يضيف المتحدث، إلى مواكبة قطاع الصناعة التقليدية لمختلف التطورات التكنولوجيا من خلال إنتهاج إستراتيجية الرقمنة. وضبط العلاقات بين غرف الصناعة التقليدية و الغرفة الوطنية في عملية التسجيل وإعداد وطباعة وتسليم البطاقة المهنية للحرفي. خلق ٱفاق جديدة في المعاملات الإقتصادية.