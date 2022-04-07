4 و7 سنوات سجنا لأفراد من شبكة “الموحدين الحمر” خططوا لوضع قنبلة بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة اليوم الخميس، بإدانة جماعة إجرامية تضم 3 متهمين اثنين منهم موقوفين بسجن القليعة. والآخر في حالة فرار، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار بالنسبة للمتهمين الحاضرين. فيما تم الحكم على المتهم الفار “ط.فارس” بن سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده.

كما جاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين. مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.

في حين، تمت متابعة المتهمين الموقوفين، لانتمائهم إلى شبكة “الموحدون الحمر” التي كانت تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وكانت تضم حوالي 100 عضو، التي تبين بأنهم كانوا يخططون إلى وضع قنبلة بوسط العاصمة. في اوساط مسيرات الحراك الشعبي، غير أن محاولتهم تلك باءت بالفشل بعد احباطها من طرف رجال الضبطية. حيث كان يسير الشبكة مهندس الجريمة، المدعو “الهبري المغناوي” المنحدر من ولاية تلمسان. ومقيم بدولة “أندونيسيا” يتأهبون اوضع قنبلة بقلب العاصمة وتحديدا خلال شهر جويلية 2019.

وتم التخطيط للعملية الإرهابية من طرف مؤسس الشبكة المتواجد في حالة فرار حاليا المدعو ” م.سعد” برفقة ثلاثة من شركائه اللذين جرى توقيفهم من طرف مصالح أمن باتنة، قبل تنفيذ الفعل الاجرامي، وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

جماعة الموحدين الحمر تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبالعودة إلى ملف القضية، فإن الوقائع انطلقت بعدما قامت عناصر الضبطية القضائية لأمن الجيش، بالتحري بخصوص جماعة “الموحدين الحمر”. التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وفيديوهات تشيد بالتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية “داعش”، بحيث تضم المجموعة حوالي 100 عضو. وتم توقيف العديد منهم من قبل مصالح الأمن لضلوعهم في قضايا تتعلق بالأعمال الإرهابية.

كما ثبت في إطار التحريات، أن أخطر الأعمال الإجرامية التي كان يحضر لها هو وضع قنبلة وسط مسيرات الحراك الشعبي. من قبل المشتبه فيه “م.سعد” برفقة ثلاثة شركائه بتاريخ 8 جويلية 2019، الذي يملك اسم مستعار وهو “ع.الدين ن، بعزيز”. وعلى إثره تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة باتنة بتهم ذات طابع جنائي تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية.

في حين، تمكن المحققون من تم تحديد هوية أحدهم ويتعلق الأمر بـ”ب.أيوب” الذي كان ينشط ضمن الجماعة بحساب مستعار “دان.كوستا”. أما مؤسس المجموعة فقد تم تحديد هويته الكاملة وهو يستعمل اسم مستعار “الهبري المغناوي”،وهو مواطن ينحدر أصوله من ولاية تلمسان. ومقيم في دولة أندونيسيا، قام بتأسيس شعار عبارة عن صورة شخص يحمل سلاح موضوع أمامه شعار “تنظيم الهبري”. قبل أن يقوم بتغيير الشعار إلى شبكة “الموحدين الحمر”، وهو شعار يوالي كل شخص يشيد بالتنظيم الإرهابي “داعش”.

المتهم يتابع صفحات الفايسبوك لتصحيح مفاهيم التنظيم “داعش”

كما كشف محضر استجواب المتهم “ب.ايوب” المقيم في حي القبة، فقد اعترف بأنه خلال شهر نوفمبر 2019. أصبح يتابع صفحة على الفايسبوك تصحيح المفاهيم الخاصة بإصدارات التنظيم الإرهابي “داعش” وخلالها تعرف على شخص يدعى”يوسف صامد”. الذي يقوم بنشر سلسلة دروس في فقه الجهاد، وخلال المحادثة إلى كانت على تطبيقة “ميسانجر”. عرض عليه التوجّه إلى المنطقة السياحية “شيليا”، والتي تعد مقر لإقامة أمير تنظيم القاعدة الإرهابي “عبد المالك دروكدال” المكنى “أبو مصعب عبد الودود”. وأخبره أنه سبق وأن تم اعتقاله بتلك المنطقة برفقة أصدقائه من طرف جهاز المخابرات.

كما صرح المتهم بأنه تعرف على شخص أخر يدعى “الهبري المغناوي” لكنه لم يلتقيه قط، بل قام بإنشاء حساب آخر. على الفايسبوك باسم “دان كوستا” لأجل الانضمام إلى شبكة الموحدين الحمر التي يسيرها المتهم. وخلالها قام بنشر ثلاث اصدارات خاصة بتنظيم “داعش” على صفحته، الثالث يتعلق بتهنئة العيد خاصة بالأمير “أبو بكر البغدادي”.

كما أضاف المتهم “أيوب” أنه تعرف على عدد من الأشخاص من شبكة “الموحدين الحمر”. وكان يتواصل معهم عبر مختلف التطبيقات المتاحة، من بينهم “حذيفة” “أسامة”، “شفيق البويري”، ومؤسس الشبكة “الهبري المغناوي”. مضيفا أن أفراد الشبكة متشبعين بالفكر الجهادي، وسبق وأن افصحوا له عن نيتهم في اللحاق بالتنظيم الإرهابي “داعش”.

وقد توصلت التحريات المنجزة، أن المكنى “شفيق البويري” والمسمى “م. عبد الشفيق” صاحب 67 عاما. خلال مداهمة لمنزل الأخير بالبويرة، والذي لاذ بالفرار لحظتها، إلى حجز دعامات إلكترونية. كما أسفرت الخبرة التقنية المنجزة أن الوحدة المركزية محل الحجز. تحوي على مقاطع فيديوهات وصور تشيد بالأعمال الإرهابية.

وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق محرر بتاريخ 22 جوان 2020، من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. لمتابعة المتهمين كل من المسمى “ب.ق.ايوب “، “ط.فارس”، “م.عبد الشفيق”، “ط.فارس” بجناية نشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، جناية نشر افكار إرهابية بإستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال.