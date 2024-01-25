4.6 بالمائة من المواطنين يستعملون “الشراء والدفع” الإلكترونيين

قال جلال بوعبد الله خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني، إن هناك 475 متجر الكتروني. في حين، -أكد المتحدث ذاته- إن فقط 4.6 بالمائة من يستعملون الدفع أو الشراء الإلكتروني. وهذا في مجال التجارة الإلكترونية. تابعا أن الجزائر تعطي أهمية لهذا المجال وتعمل على تطويره.

وأكد الخبير في التحول الرقمي، أن الدفع الالكتروني التجاري، يعمل بشكل لا بأس به في الجزائر. والجزائر تعمل كثيرا من اجل تطويره و المضي قدما في هذا الخصوص.

وفي الإطار نفسه، أبرز المتحدث، أهمية التوعية والتحسيسي والإعلام في الشمول الرقمي والتعريف به.

وأكد جلال بوعبد الله خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني، أن الرقمنة هي التي تحول البيانات التناظرية إلى نسخة رقمية . ورقمنة “ديجيتال” فهو يستغل التقنيات والبيانات الرقمية لتحسين أساليب العمل. في حين، يعمل التحول الرقمي على خلق نماذج أعمال وثقافية وعملياتية، مستغلا البيانات الرقمية للابتكار وخلق القيمة المضافة.