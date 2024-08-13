4.6 مليون حساب بنكي للجزائريين بالدوفيز و12 مليون بالدينار

أحصت البنوك والمؤسسات المالية أزيد من عشرة ملايين حساب مصرفي بالدينار الجزائري، مع نهاية العام الماضي في وقت لم تتعد فيه الحسابات المصرفية بالعملة الصعبة خمسة ملايين حساب.

كشفت آخر التقارير السنوية الصادرة عن بنك الجزائر لسنة 2023، عن تسجيل ارتفاع في عدد الحسابات المصرفية النشطة المسجلة بالدينار بنسبة قدرت بـ 6.57 من المائة، ليبلغ إجمالي هذه الحسابات 12818657 حساب، مقابل 12028816 حساب في 2022ـ، يمثل فيه الأشخاص المعنويون 5 من المائة من إجمالي هذه الحسابات “640535” حساب، في حين مثلت حصة الأشخاص الطبيعيبن 95 من المائة.

وبحسب التقرير الذي تحصلت “النهار أنلاين” على نسخة منه، أحصى بنك الجزائر 4673292 حسابا مصرفيا بالعملة بالصعبة في 2023 مقابل 4410449 في السنة التي سبقتها.

إلى ذلك، أرجع بنك الجزائر، أسباب النمو في الكتلة النقدية M1 في عام 2023 بشكل رئيسي إلى زيادة التداول النقدي خارج البنوك، التي سجلت معدل نمو بلغ 8.6 من المائة في عام 2023 مقابل 10.1 بالمائة عام 2022، حيث ارتفعت من 7392.81 مليار دينار في نهاية 2022 إلى 8030.76 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023.