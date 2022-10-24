4.7 مليار دولار متوسط مبادلات الجزائر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنويا

قال عبد العزيز بوشة المدير الفرعي لمنطقة التجارة الحرة العربية والإتحاد الإفريقي بوزارة التجارة، أن متوسط المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية، بلغ منذ انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنة 2009 إلى غاية السنة الماضية، 4.7 مليار دولار سنويا.

وأضاف بوشة في تصريح “لوأج”، أن هذه المبادلات التجارية سجلت أدنى قيمة لها سنة 2009. بحوالي 3 مليار دولار، وأعلى قيمة بحوالي 6.7 مليار دولار سنة 2013.

وعن الميزان التجاري للجزائر مع دول المنطقة، فقد تأرجح بين الفائض والعجز. رغم تسجيل صادرات الجزائر نحو الدول العربية نموا إيجابيا منذ إنضمامها إلى هذا الفضاء التجاري. و بلغ متوسط حجم هذه الصادرات مابين 2009-2021 أكثر من 3.3 مليار دولار/سنة. وهو ما يمثل 6 بالمائة من إجمالي الصادرات التجارية الجزائرية نحو العالم خلال نفس الفترة. أما واردات الجزائر من دول المنطقة، فقد بلغت في المتوسط 2.4 مليار دولار سنويا.

وقال بوشة بخصوص المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومجالات الاستفادة من هذه المنطقة. أن إستفادة الجزائر من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرهون بمدى قدرتها على استغلال إمكاناتها المتاحة. من خلال العمل عل تحسين تنافسية المنتج الجزائري وتعزيز النسيج الصناعي. بالإضافة كذلك إلى ترسيخ ثقافة الإنتاج الموجه للتصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

و أضاف ذات المسؤول أنه على الجزائر استغلال تقارب و تجانس متطلبات الأسواق العربية مع المنتجات الجزائرية وإعادة توجيه صادراتها نحو هذه الأسواق.

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