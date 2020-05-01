40 ألف أورو تبرع بها طيارو الجوية وهذه حلولهم للتخفيف من آثار كورونا

تبرع طيارو شركة الخطوط الجوية الجزائرية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة بأربعين ألف أورو من أجل مساعدة السلطات على مجابهة كورونا فايروس كوفيد 19.

وقال كريم سغوان، نائب رئيس النقابة الوطنية المستقلة اليوم الجمعة، في حديث خص به”النهار أونلاين”، بأن التبرع بالمبلغ سالف الذكر عبارة عن مساهمة الطيار في مجابهة الفيروس الذي أثر سلبا على كافة شركات الطيران المدني عبر العالم بأحجام مختلفة، من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأكد سغوان، على أن نقابتهم ستقترح جملة من الحلول على مسؤولي الشركة خلال اللقاء المرتقب يوم السابع من شهر ماي الداخل تخص مرحلة مابعد كورونا وكيفية التقليص من حدة اثارها والمحافظة على نشاط الشركة.

ومن جملة الحلول التي تعول عليها النقابة التي يتحدث باسمها كريم سغوان، تلك المتعلقة باتخاذ تدابير فعالة من حيث التعامل مع المسافرين واتباع إجراءات صحية وقائية وتحفيزه بمنتجات تشجعه على استئناف السفريات، باعتماد أسعار معقولة والتركيز على الوجهات السياحية التي لا تتطلب شروطا تعجيزية في منح التأشيرة وكذا إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية في توفير طاقم المنتجات وتخفيض أسعار الفنادق في الجزائر من أجل جلب السياح والتقليص من حجم الخسائر الذي تكبده أصحاب الفنادق بسبب جائحة كورونا.

هذا، وأشار المتحدث الى لقاءات تعقدها النقابة الوطنية المستقلة للطيارين بصفة دورية مع طياري مختلف شركات الطيران من أجل المساهمة في ايجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ٱثار كورونا فايروس على شركاتهم.