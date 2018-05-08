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40 ألف سجين سيجتازون الإمتحانات الرّسمية 2018

الوطني
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40 ألف سجين سيجتازون الإمتحانات الرّسمية 2018
بقلم وليد مهاجري

كشف مختار فليون، مدير العام للسُّجون الثلاثاء، أن عدد السّجناء المُمتحنين في إثبات المستوى عبر القطر الوطني بلغ 22 ألف في الطور المتوسط.

أمّا في الطور الثانوي فبلغ عددهم 9500 ألف مُمتحن.

وفيما يخصّ السُّجناء الممتحنون في الأقسام النهائية ، كشف ذات المصدر لـ”النهار”، أنّ 4480 سجين سيجتاز إمتحان  شهادة التعليم المتوسط ،في حين سيُمتحن 4250 سجين لنيل شهادة البكالوريا خلال الدورة المقبلة من السنة الدراسية الجارية.

وصرّح فليون أن عدد النزلاء الممتحنين بسجن الحراش هو 367 في جميع الأطوار التعليمية.

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