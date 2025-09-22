40 ألف طالب يستفيدون من عقود عمل بعد التخرج

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، أن أكثر من 40 ألف طالب سيستفيدون من مناصب عمل دائمة بعد التخرج.

وقال ذات المسؤول، في تصريحاته، لبرنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إنّ أكثر من 40 ألف طالب سيستفيدون من مناصب عمل دائمة بعد التخرج، من بينهم 33 ألف منصب في قطاع التربية عبر مختلف الأطوار التعليمية، وهو ما يمثل احتياجات قطاع التربية الوطنية من أساتذة. إلى جانب 7 آلاف منصب في إطار التكوين شبه الطبي. حيث سيكون بإمكان المتخرجين الالتحاق بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح أن هذه المناصب تمثل ما يعادل أكثر من 14 بالمائة من حملة شهادة البكالوريا لهذه السنة. الذين سيحصلون على عقود عمل دائمة مباشرة بعد التخرج. واصفًا هذه الأرقام بأنها “غير مسبوقة” في تاريخ التعليم العالي بالجزائر.