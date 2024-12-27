40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى حوالي 40 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على الوصول إلى المسجد.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أدى نحو 40 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

فيما أدى مستوطنون صهاينة طقوسا تلمودية عند “باب القطانين”، أحد أبواب الأقصى، بمناسبة ما يسمى الأعياد اليهودية.

فيما منعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من الدخول إلى المسجد والصلاة فيه.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تمضي في فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. خاصة خلال أيام الجمعة.

ويحرم الكيان الصهيوني آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة. من الوصول إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

حيث يشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزه العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.