40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى حوالي 40 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الكيان الصهيوني على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت الوكالة أن قوات الإحتلال الصهيوني عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. ودققت في هوياتهم ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد. وتواصل قوات الإحتلال فرض قيود مشدّدة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

ويحرم الإحتلال الصهيوني آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. حيث يشترط إستصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزه العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في أكتوبر 2023. شددت قوات الإحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.