40 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أدى أزيد من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصل أدوا صلاة العيد. بسبب الإغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أقدمت قوات الاحتلال على الإعتداء على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى. وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الموجودين بداخله.

كما عرقل الجنود الصهاينة، حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حدا بهم إلى الصلاة خارج أبواب المسجد الأقصى.