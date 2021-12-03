40 ألف مليار لدعم المستفيدين من LPA والسكن الريفي

رصدت الحكومة غلافا ماليا قارب أربعين ألف مليار، قدِم كإعانات مالية لمواطنين استفادوا من مساكن مدعّمة وأخرى ريفية، وكذا كدعم لإنجاز مشاريع سكنية بهاتين الصيغتين.

خصّص الصندوق الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة، غلافا ماليا قدر بأربعمائة مليار دينار، بما يعادل أربعين ألف مليار، كدعم للمستفيدين من السكنات الترقوية المدعمة “LPA”، والسكنات الريفية، منذ بداية العام الجاري، فيما خصص جزء من الغلاف المالي لدعم المرقين المكلفين بإنجاز المشاريع، علما أن الصندوق قدم إعانة مالية قدرها سبعين مليون سنتيم من أجل تمكين الفئة المعنية بصيغة “LPA” من الاستفادة من السكن، وهي نفس القيمة التي تمنَح لأصحاب السكنات الريفية.

ويتم الكشف عن قيمة الدعم المالي، في وقت لا يزال مكتتبو الصيغة السكنية الترقوية المدعمة على مستوى العاصمة ينتظرون رد السلطات الولائية على طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني، الذي خصص لذلك من عدة سنوات، حيث يواجه هؤلاء مصيرا مجهولا لطلباتهم عبر العديد من البلديات، وهذا رغم التعليمات التي أعطاها الوالي السابق للعاصمة، يوسف شرفة، القاضية بتوفير أوعية عقارية لإنجاز ١٢ ألف وحدة سكنية، واستغلال تلك المسترجعة من عمليات الترحيل، والذي وعد في تصريحات سابقة له، بتوزيع الحصة الأولى من السكنات التي عرفت اكتتاب أزيد من ١٤٠ ألف مكتتب مع بداية العام الداخل.

ومن المرتقب أن يتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية تتكفل بدعم المرقين العقاريين لإنجاز السكنات المدعمة من طرف الدولة، وذلك باستغلال الأموال المدخّرة من طرف المواطنين على مستوى البنوك، بعد تحويلها إلى الخزينة العمومية من أجل توفير السيولة المالية، حيث سبق للصندوق وأن وجه مراسلة رسمية إلى المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، من أجل إعفائهم من الخضوع لقانون القرض والنقد، وتوثيق ذلك عبر مادة يتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022.

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كشف فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. في تصريح خص به “النهار” أنه سيتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص بداية من السادسة مساء.

ويخص الأمر مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بحيث سيتم فتح الموقع إبتداءا من أمسية اليوم الإثنين. لأجل سحب مقررات التخصيص.

وحسب ذات المتحدث تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.

كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات.

وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. كما ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.

وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.

وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المئة.

مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

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عدل: تسوية وضعية المكتتبين أو الطرد من السكن

أعلنت المديرية العامة لوكالة “عدل”، أنه على جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والإلتزام عند إستلامهم مفاتيح الشقق. أنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية.

وحسب إعلان للوكالة موجه لفائدة المكتتبين، أنه يجب تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105_01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.

كما أمرت الوكالة بضرورة إتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد. والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر 2021.

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