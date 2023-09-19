40 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على الكتب المدرسية مجانا

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن 40 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على الكتب المدرسية بصفة مجانية.

وقال وزير التربية في الحوار الذي خصّ به التلفزيون العمومي، إنّ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. طبع 71 مليون نسخة من الكتاب المدرسي.

وأضاف الوزير، أن عملية البيع تم الشروع فيها شهر جوان الماضي، عبر المؤسسات التربوية. وعبر نقاط البيع المختلفة التي وفرتها وزارة التجارة.

كما نوّه الوزير الى استقرار أسعار الكتب المدرسية بالرغم من ارتفاع اسعار الورق، وهذا في صالح أريحية التلميذ والأولياء يضيف الوزير.