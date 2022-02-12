40 دولة تشارك في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ستعرف الطبعة ال17 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي ستجري في الفترة ما بين الـ 17 و الـ19 فيفري الجاري، مشاركة 40 دولة.

وقال مدير التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، مسعود مياد، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه قد تم لغاية الآن، تأكيد مشاركة 39 دولة في المسابقة، من بين 68 دولة وجهت لها الدعوة.

موضحا إن هذه المسابقة، ستجري عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم جائزة الجزائر الدولية جاء هذه السنة تحت شعار “ورتل القرآن ترتيلا”.

وتخص المسابقة الحفظة ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة.

كما لا يسمح بالمشاركة في هذه الفعالية للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة.

وأضاف مياد أن جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم كانت تعرف في نسخها السابقة تنظيم وفي نفس التوقيت ثلاث مسابقات.

ويتعلق الأمر، بالمسابقة الدولية والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة و المسابقة الوطنية.

إلا أنها وفي هذه الطبعة ستجري بشكل مغاير، حيث تنظم المسابقة الدولية بشكل منفصل من خلال تقديم موعدها إلى شهر رجب.

هذا سبب تغيير موعد الجائزة

و عن أسباب تغيير موعد الجائزة إلى شهر رجب بدلا من شهر رمضان كما جرت عليه العادة، أوضح مياد أن هذا التغيير جاء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الدول.

حيث أن العديد من الدول، كان يتعذر عليها المشاركة بسبب انشغال قرائها بصلاة التراويح. والأمر ذاته بالنسبة لشيوخ الزوايا بالجزائر.

كما كشف مياد عن سبب آخر لتغيير موعد الجائزة، والذي تمثل في الاستجابة لتوصيات مجلس تنسيق المسابقات والجوائز الدولية.

حيث أوصى المجلس الدول الأعضاء بإخراج المسابقات الدولية من شهر رمضان. على أن تقوم بنشاطاتها الوطنية فقط خلال الشهر الفضيل.

وذكر المتحدث أنه تقرر الإبقاء على تنظيم المسابقة التشجيعية لصغار حفظة القران الكريم. إلى جانب المسابقة الوطنية لحفظ كتاب الله خلال شهر رمضان الكريم. على أن يتم تكريم المتفوقين ليلة 27 من الشهر الفضيل.

وأضاف ذات المسؤول، بخصوص مجريات مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقران الكريم. أن المشاركين من الدول الأخرى سيكون عليهم أيام المسابقة التي ستمتد من الـ 17 إلى الـ 19 فيفري الجاري. التقدم إلى المراكز القنصلية و الدبلوماسية الجزائرية لدى دولهم. للوقوف أمام لجنة التحكيم الحاضرة بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وتتكون اللجنة من ستة أعضاء، أحدهم من جمهورية مصر العربية والآخر من دولة غينيا والبقية الآخرون ومن ضمنهم سيدة من الجزائر.

وبحسب ذات المسؤول، فإن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين بمسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم. سيكون خلال حفل رسمي سينظم أواخر فيفري الجاري. حيث سيكرم الفائزون بجوائز قيمة إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم كما هو متعارف عليه.

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