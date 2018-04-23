40 دينارا عن كل ورقة يصححها الأساتذة في «الباك»
تم إلزامهم بتصحيح 200 ورقة خلال مدة تتراوح بين 15 و20 يوما
الأساتذة كانوا يتقاضون 52 دينارا في السنوات الماضية وتم خفض المبلغ
25 دينارا لأوراق «البيام» و20 دينارا لـ«السانكيام»
قررت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تخفيض سعر تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بالامتحانات الرسمية بـ20 دينارا بالنسبة لأوراق التعليم الابتدائي و25 دينارا بالنسبة لأوراق امتحان التعليم المتوسط، ومابين 35 و40 دينارا بالنسبة لأوراق امتحان البكالوريا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن السنوات الماضية، عرفت فيه أسعار الأوراق زيادة قدرت بـ50 من المئة، وهو الأمر الذي ساهم في قيام بعض الأساتذة بالإسراع في عملية التصحيح من أجل الحصول على أكبر مبلغ من المال، وهو الأمر الذي أغضب المفتشين المشرفين على أفواج التصحيح.
وفي هذا الصدد، أكد مرجع «النهار»، أن قيمة تصحيح أوراق البكالوريا تتراوح بين 35 و40 دينارا، حيث أن الأوراق التي يتم إعادة تصحيحها أكثر من مرة تتطلب جهدا من قبل الأستاذ المصحح، لذلك يضاف لها 5 دنانير، وفيما يخص الأوراق الخاصة بالطورين المتوسط والابتدائي، فيبقى السعر ثابتا، إذ يقدر بـ20 و25 دينارا على التوالي.
وتشير المعلومات التي بحوزة «النهار» إلى أن سعر الورقة السنوات الماضية كانت مقدرا بـ25 دينارا بالنسبة للتعليم الابتدائي و35 دينارا بالنسبة للتعليم المتوسط و52 دينارا بالنسبة للتعليم الثانوي.
وجاء قرار التخفيض بعد تقرير جاء فيه أن غالبية الأساتذة يتسابقون لتصحيح أكبر عدد ممكن من الأوراق، مما سيضع علامات التلاميذ أمام واقع مرير، وهو تسابق بعض الأساتذة من أجل تصحيح أكبر عدد من الأوراق.
وقال مرجع «النهار» إن الإشكال المطروح يكون بشكل أكبر في الأوراق الخاصة بالمواد الأدبية التي تتطلب جهدا ووقتا طويلا، مقارنة بالمواد العلمية التي يعتمد فيها التنقيط على الطريقة المنهجية، وعلى النتيجة المتحصل عليها.
من جهة أخرى، حدد الديوان الوطني عدد الأوراق المخول بتصحيحها الأستاذ بـ200 ورقة على الأكثر في مدة تتراوح بين 15 و20 يوما، مع التأكيد على أن المواد الأدبية، خاصة الفلسفة واللغة العربية واللغات الأجنبية، تأخذ وقتا كبيرا في عملية التصحيح مقارنة بالمواد العلمية، وهو الأمر الذي أخذته كل من وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعين الاعتبار.
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