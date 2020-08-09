40 مليار أورو خسائر القطاع السياحي في فرنسا

قدرت خسائر القطاع السياحي الفرنسي ،بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا، بما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار أورو.

كشف وزير الدولة لشؤون السياحة الفرنسية، جان بابتيست ليموين، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أنه وفي “الأوقات العادية، تدر السياحة عائدات بقيمة 180 مليار أورو، ستين مليارا منها تأتي من السياحة الدولية”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن “التأثير المباشر للوباء يبلغ ما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو”.

كما أشار ذات الوزير أن العديد من المشغلين في القطاع بفرنسا “أكدوا أن مبيعاتهم ستنخفض بنسبة عشرين إلى 25% بحلول نهاية السنة”.

وقال وزير الدولة لشؤون السياحة الفرنسية “في الأوقات العادية، تستقبل فرنسا 17 مليون سائح أجنبي كل صيف، فيما يسافر تسعة ملايين فرنسي إلى الخارج”. مضيفا أن “جزء من هؤلاء الزبائن الدوليين قد اختفوا».