40 مليار دينار للنهوض بالتنمية المحلية وصيانة الطرقات

خصص قانون المالية لسنة 2020، غلاف مالي يقدر بـ40 مليار دينار،كمساهمة من ميزنية الدولة للتجهيز في إطار المخططات البلدية للتنمية.

وحسب بيان من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن توزيع الغلاف المالي تم بالتشاور بينها وبين وزارة المالية.

وهذا بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية، خاصة المتعلقة بعدد السكان، والبلديات، الإمكانيات المالية المحلية، والعمليات المسجلة خلال 2019، والجاري انجازها.

وأضاف بيان”ويتم وفق مقاربة عادلة ومنصفة لمختلف المناطق وهو ذات المبدأ المعمول به في منح إعانات صندوق الضمان للجماعات المحلية”.

وسيتم إقرار الإعانات هذه السنة بصفة تكميلية، بما يسمح بالدفع بعجلة التنمية والتكفل بالمشاريع الجوارية.

وقالت وزارة الداخلية، “إنه تم إقرار برنامج تكميلي لصيانة الطرق الولائية والبلدية”.

ورصد للعملية غلاف مالي قدر بـ40 مليار دج، تم توزيعه على الولايات حسب المعطيات المتعلقة بشبكة الطرقات في كل منها.