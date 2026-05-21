40 منحة دكتوراه للطلبة الجزائريين بجامعة نواكشوط بموريتانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تخصيص 40 منحة دراسية لفائدة الطلبة الجزائريين. الراغبين في متابعة دراساتهم في طور الدكتوراه بجامعة نواكشوط العصرية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وذلك في إطار إتفاقية التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في مراسلة صادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الشرق والوسط والغرب. أن هذه المنح تخص السنة الجامعية 2026-2027، وتشمل عدة تخصصات أكاديمية متوفرة بجامعة نواكشوط العصرية. على غرار علوم الأحياء، الكيمياء، الجيولوجيا، الرياضيات، الإعلام الآلي، الفيزياء، الحقوق. الاقتصاد، علوم الإدارة، الجغرافيا، الأدب العربي والتاريخ.

ودعت الوزارة المؤسسات الجامعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقاء الطلبة المترشحين للاستفادة من هذه المنح، على أن يكونوا من بين الأوائل في دفعاتهم والمسجلين في السنة الثانية ماستر خلال السنة الجامعية الحالية.

كما تم توزيع عدد المناصب المخصصة حسب الندوات الجهوية، حيث استفادت جامعات الشرق من 14 منصبًا إضافة إلى 5 مناصب احتياطية، فيما خصصت 13 منحة لجامعات الوسط و13 أخرى لجامعات الغرب، مع 5 مناصب احتياطية لكل جهة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون الأكاديمي وتوسيع فرص التكوين والبحث العلمي أمام الطلبة الجزائريين في مختلف التخصصات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور