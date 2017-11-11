40 نائبا من البرلمان التونسي يؤسسون جبهة برلمانية جديدة

أقدم اليوم السبت، 40 نائبا من البرلمان التونسي من مختلف التشكيلات السياسية على تأسيس جبهة “وسطية تقدمية”.

وجاء هذا الإعلان بعد تدقيق للوضع السياسي والإقتصادي القائم في البلاد حسبهم.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن تأسيس الجبهة جاء بعد فقدان التوازنات السياسية التي أعقبت إنتخابات العام 2014.

كما سيتم إعلان الجلسة الأولى للجبهة بعد غد الإثنين بمقر البرلمان التونسي.

وأكد النواب أنه من الضروري إستكمال مسار بناء المؤسسات الدستورية وكل ما تعلق بالعمل التشريعي والرقابي في تونس.

مؤسسو الجبهة، أكدوا أنها ستضمن استمرار حرب الدولة على الفساد ودعم مؤسساتها.