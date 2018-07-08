40 هكتار من المحاصيل خسائر الحرائق في المدية

أتلفت أكثر من 40 هكتار من الحبوب اثر نشوب عدة حرائق في الفترة ما بين 4 و7 جويلية الجاري عبر عدة بلديات من ولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالولاية أن أكبر الخسائر سجلت على مستوى بلديتي بني سليمان و دراع سمار.

حيث أتلفت 23 هكتار و8 هكتار على التوالي من الحبوب

وسجلت ثلاثة حرائق أخرى عبر بلديات وامري وبوسكن والعزيزية، مما أسفر عن إتلاف 10.5 هكتار قمح وثلاثة هكتارات من القش.

وذكر المصدر أنه أتلفت أيضا زراعات صغيرة من الأشجار المثمرة ومخزون من التبن، اثر حرائق المحاصيل بكل من جواب و مزغنة.

مضيفا أن التدخل السريع للوحدات العملية للحماية المدنية سمح بالتحكم في الحرائق و تجنب انتشارها للأجزاء المجاورة.