400 ألف تلميذ ناجح في بكالوريا 2018

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2018 بلغت 55.88 بالمائة.

وأوضحت نورية بن غبريت لدى استضافتها على قناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ0.20 بالمائة مقارنة بامتحانات البكالوريا لعام 2017 ، 56,07 المائة.

بالمقابل رفضت وزيرة التربية وصف ذلك بالتراجع، موضحة أنه على المدى الطويل بصدد التقدم، مشيرة إلى انه قبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة بين 40 و 60 بالمائة.

وبالاستناد إلى هذه الغاية فإن نسبة النجاح للسنوات 2015، تم تسجيل 51.36℅ بالمائة، وفي سنة 2016 تم تسجيل 49.79℅ ، وسنة 2014 تم تحقيق 45.01 المائة ،كما وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن هذه النسبة تعرف تطورا بصفة بطيئة وخلال فترة طويلة، لكنها ستتقدم للأمام.

وأشارت بن غبريت إلى أن شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61 المائة، مما يؤكد احتلال هذه الشعبة الصدارة على مدى فترة طويلة، وتليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 59.40 بالمائة، وكذا اللغات الأجنبية 56.06 بالمائة، والآداب والفلسفة 48.63 بالمائة، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 47.18 بالمائة.

كما أبرزت نورية بن غبريت أن معدل نجاح الإناث يفوق بكثير معدل الذكور حيث تم تسجيل نسبة 65.29 بالمائة مقابل 34.71 بالمائة التي تمثل نسبة نجاح الذكور.