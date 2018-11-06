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400 ألف قنطار محصول الحمضيات بالطارف

الوطني
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400 ألف قنطار محصول الحمضيات بالطارف
بقلم عبد الرزاق.أ

قال المدير المحلي للمصالح الفلاحية، كمال الدين بن صغير، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تحقيق إنتاج لا يقل عن 395 ألف و 900 قنطار من الحمضيات بعد إطلاق حملة الجني قبل أسبوعين بولاية الطارف.

حيث أكد المدير المحلي للمصالح الفلاحية، أنه تم جني 1280 قنطارا من الحمضيات منذ إطلاق الحملة في 20 أكتوبر المنصرم، مست 460.25 هكتارا من مجموع 1925.25 هكتارا والتي دخلت مرحلة الإنتاج.

وفي إطار تجديد بساتين الحمضيات، فقد تم اقتلاع ما يعادل 18 هكتار من البساتين وإعادة غرس 460.25 هكتار عبر الدوائر السبع لولاية الطارف.

وتستمر حملة الجني إلى غاية مارس 2019، والتي تعقبها حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين وحثهم باستخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة.


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