400 حالة أومكيرون بالجزائر.. والأسبوعين القادمين سيكونان أصعب

كشف معهد باستور الجزائر عن تسجيل إلى 400 حالة من المتغير Omicron بالجزائر إلى غاية اليوم الخميس 20 جانفي. أي ما يعادل 57% من مجموع المتغيرات المنتشرة. وأوضح المعهد أنه تم تسجيل منحنى تصاعدي محسوس لعدد حالات الإصابة بهذا المتغير.

كما اكد المعهد ان المتغير اوميكرون يمثل إلى غاية 13 جانفي 2022، نسبة 33٪ من مجموع المتغيرات المنتشرة. حيث ومن المنتظر أن يمثل خلال الأسبوعين القادمين أكثر من 90%.

والجدير بالذكر تم تسجيل أكبر عدد الغصابات بأوميرون لدى فئة الأطفال. مع العلم بأن هذا الفيروس يبقى مدة أطول لدى هذه الشريحة. كما ان نقل العدوى وبصفة أسرع من هذه الشريحة إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتواجدين في محيطهم.

ويبقى الوقاية احسن علاج بالرجوع إلى التلقيح ضد كوفيد 19 والالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين.

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كشف طبيب واعلامي روسي، عن الأشخاص المحصنين الإصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”. كما أشار ألكسندر مياسنيكوف، إلى أنه “لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.”

كما جاء تصريح الطبيب مياسنيكوف، في حديث أدلى به يوم 17 جانفي لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا” الروسية. وحسب الطبيب، فإن 60-70 بالمائة من سكان العالم سوف يصابون بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأوضح الطبيب أن “الأشخاص الذين يتمتعون بمقاومة وراثية للعدوى ولديهم مناعة قوية وعدم الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة لن يمرضوا”. كما أضاف قائلا إن “من أصابتهم السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” يجب أن يبقوا في المنزل”. لأنهم “قد يتعرضون لخطر الإصابة بسلالة “دلتا” الأكثر خطورة أثناء العلاج في المستشفى”.

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أعلن معهد باستور في بيان له اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المتغير في الجزائر إلى 63 حالة إلى حد الآن.

وحسب ماجاء في البيان، فإن هذه الإصابات تم تأكيدها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين بالمخبر المرجعي للمعهد.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق الأمر بــ 29 حالة من ولاية الجزائر، 06 حالات من ولاية بجاية، حالة واحدة من ولاية البويرة وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا إلى جانب 11 حالة من ولاية قسنطينة تمثل مسافرين قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

ونوه البيان، أن التلقيح يبقى هو الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب المضاعفات والحالات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، يمثل الوسيلة الأساسية لمواجهة زيادة عدد الحالات المسجلة.

عالم أمريكي: “أوميكرون” ينتشر في كل أنحاء العالم.. وسيصبح مهيمنا

حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن. وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن هذا الفيروس غير عاد، في إشارة إلى سرعة إنتشار “أوميكرون”. مضيفا أن “المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”. وأضاف العالم الأمريكي، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك. معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد. وتابع فاوتشي: “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة. فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الإستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”. وتابع فاوتشي يقول “إن الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا. وينتشر المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا سريعا حول العالم. ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.