400 خرجة قامت بها الشرطة لتعقيم الساحات والشوارع عبر ولايات الوطن

نفدت مصالح الامن الوطني خلال الأسبوع الفارط 400 خرجة لتعقيم الساحات والشوارع عبر ولايات الوطن والمساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للامن الوطني أنه تم إستعمال الشاحنات التابعة لوحدات حفظ لتعقيم والطرقات بالأحياء الشعبية والمرافق الصحية والعلاجية.

وأكد العميد الأول للشرطة، أعمر لعروم، أن المبادرة الوقائية متواصلة بالتنسيق مع السلطات المحلية وهي تشمل كل ولايات الوطن.

كما جدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لكافة المواطنين للالتزام الصارم بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي مع توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات.

ويتعلق الامر ببكل من ولاية باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة.

وهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد وتخص الفترة الزمنية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا.