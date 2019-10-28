400 طفل جزائري في “نابولي” بدعوة من “غولام”

قام “فوزي غولام” لاعب “نابولي” بدعوة أكثر من 400 طفل من 48 ولاية على دفعات من أجل زيارة مدينة “نابولي” والتعرف على معالمها.

هذه المبادرة الإنسانية التي قام بها النجم الجزائري رفقة جمعية الأنيس ستجعل هؤلاء الأطفال يحضرون احدى مباريات “نابولي” في الكالتشيو.

كما ستمسح لهم بالتعرف على ملعب “السان باولو” بالإضافة إلى حضور حصة تدريبية للنادي والتقاط الصور مع لاعبي نابولي.

وسافرت الدفعة الأولى المتكونة من 30 طفل أغلبهم من الولايات الجنوبية للوطن اليوم الإثنين ولمدة أسبوع.

وستتابع الدفعات باستمرار بهدف غرس ثقافة الملاعب في الطفل واقتناعا من اللاعب أن الطفل هو مستقبل الوطن.