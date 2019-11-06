4000 حالة جديدة للقصور الكلوي سنويا بالجزائر

كشف رئيس المجلس العلمي للوكالة الوطنية لزرع الكلى، البروفيسور طاهر ريان، عن تسجيل 4000 حالة جديدة لمرض القصور الكلوي سنويا بالجزائر.

وأضاف ذات المتحدث للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن حوالي 10 آلاف مريض ينتظرون حاليا إجراء عمليات لزرع الكلى، وسط نقص كبير في عدد المتبرعين.

بينما يبلغ عدد الذين يقومون بتصفية الدم حاليا، حوالي 25 ألف مريض عبر الوطن، يضيف البروفيسور.

وأضاف طاهر ريان، أن الجزائر شهدت 2000 عملية لزراعة الكلى منذ سنة 1985.

وقال البروفيسور، أن الجزائر تتوفر على 14 مركزا طبيا لزرع الكلى، تجري فيهم من 2 إلى 3 عمليات زرع الكلى كل أسبوع.

بينما يصل العدد الإجمالي لزراعة الكلى، 300 عملية كل سنة بالجزائر، حسب ذات المصدر.