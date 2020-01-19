4000 شرطي وتدابير أمنية مشددة لضمان سلامة ضيوف مؤتمر برلين حول ليبيا

خصّصت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، 4000 شرطي، للحرص على سلامة ضيوف مؤتمر برلين حول ليبيا.

واتخذت السلطات الألمانية، تدابير أمنية واسعة في العاصمة برلين على خلفية استضافتها للمؤتمر الدولي حول ليبيا.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر المستشارية، حيث سيتم انعقاد المؤتمر.

وقررت السلطات،منع حركة العبور في نهر “سبري”، الذي يمر أمام المقر، خلال فترة المؤتمر، كما علقت جزئيا الرحلات الجوية بالمدينة.

وأوضحت الشرطة، أنها استثنت من هذا المنع، الرحلات الجوية للمسافرين والبضائع من مطاري “تيغيل” و”برلين شونفيلد” بالعاصمة.

وقام فريق من الغواصين بتمشيط نهر سبري صباحا، وسيراقب مقر المستشارية بمروحيات مجهزة بكاميرات حرارية، طوال فترة المؤتمر.

كما شهدت الفنادق وأماكن إقامة الزعماء الأجانب المشاركين في المؤتمر، والمناطق المحيطة بها، تدابير أمنية مكثفة.

بينما سيتم نقل الصحفيين المشاركين في تغطية أعمال المؤتمر، عبر حافلات خاصة إلى مقر المستشارية، بعد إخضاعهم للمتطلبات الأمنية.