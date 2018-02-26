41 ألف جزائري زاروا مصر في 2017

قال سفير مصر بالجزائر، عمر أبوعيش، أنّه تم تسجيل رقم قياسي خلال سنة 2017 فيما يخص الرحلات السياحية من الجزائر إلى مصر.

وأكّد أبو عيش خلال افتتاح مهرجان الأكلات المصرية المقام بوهران للتعريف بالتقاليد فيما يخص الأطعمة المصرية.

أنّ الرحلات السياحية من الجزائر إلى مصر سجلت رقما قياسيا بنحو 41 ألف زيارة للجزائريين في 2017 مقارنة بسنة 2014.

كما أشار إلى أنه يتم التحضير لتسجيل فيلم مشترك بين البلدين تقوم بإنتاجه شركتين من مصر والجزائر في القطاع الخاص.

تجري وقائعه حول أحداث معاصرة تحت عنوان “اليخث دينا”.