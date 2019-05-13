41 حالة إصابة بالحروق خلال الأسبوع الأوّل من رمضان

إستقبلت المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الحروق 41 حالة إصابة بالحروق منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

وقال خالد وافق طبيب ممارس بالمؤسسة الإستشفائية للحروق، أن أغلب حالات الإصابة بالحروق تكون قبل آذان المغرب.

حيث تم تسجيل 41 حالة إصابة بالحروق منها 5 حالات خطيرة تطلبت العناية المركزة والإستشفاء.

مضيفا في ذات السياق أن أغلب حالات الحروق تكون خطيرة في رمضان بسبب السوائل الساخنة التي تطهيها ربات البيوت.

كما دعا الطبيب إلى ضرورة إحضار المصاب بالحروق فورا إلى المستشفى وتفادي إستعمال المواد التقليدية التي تؤزم الوضع أحيانا.