41 حريقا فجائيا تم اخماده في ليلة واحدة

قال مدير مكتب المحميات الطبيعية واليقظة الإيكولوجية، إنه تم تسجيل 48 حريقا للغابات على مستوى 8 ولايات معظمها بالغرب الجزائري.

وأوضح، فريطاس سعيد، أن أعوان الغابات رفقة الحماية المدنية في إخماد 41 حريقا فجائيا في ليلة واحدة.

وأضاف فريطاس، أن تلمسان شهدت 15 حريقا وسيدي بلعباس 6 حرائق، ووهران 4 حرائق.

و3 أخرى بالشلف وحريقين بعين تيموشنت وحريق واحد بمستغانم.

أما بالمناطق الساحلية والوسطى فقد تم تسجيل 9 حرائق بالبليدة وحريق واحد بقوارية في تيبازة، حيث خلف قتيلين نتيجة الاختناق.

وأكد المتحدث، أن الرياح القوية الساخنة التي تمر بها ولايات الغرب والجزائر عموما، ساعدت كثيرا على انتشار الحرائق بسرعة.