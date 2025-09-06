41 درجة.. حرارة قياسية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تصل إلى 41 درجة تحت الظل. على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة طيلة نهار اليوم السبت.

كما أشارت نشرية خاصة أخرى، إلى تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تصل إلى 41 درجة تحت الظل. على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة إلى غاية يوم الإثنين.

