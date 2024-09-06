41 درجة مئوية.. طقس جد حار غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس جد حار بشرق وغرب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، تساقط أمطار رعدية خلال الظهيرة. فيما سيكون الطقس جد حار على شرق وغرب الوطن.

وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و41 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية على الجنوب الغربي، وشمال الصحراء والواحات. وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 34 و41 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.