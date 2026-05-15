41 سفينة تشارك في حملة صيد التونة الحمراء

أعلن مدير تنمية الصيد البحري بالمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اعمر أوشلي، عن إنطلاق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم في إطار هذه العملية تسخير أسطول مكون من 41 سفينة، من بينها سبع سفن محلية الصنع.

وأوضح أوشلي أنه نبالنسبة لحملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة والتي ستستمر إلى غاية شهر جويلية القادم. فقد بلغت حصة الجزائر من هذا النوع من الأسماك 2465.28 طن بزيادة أكثر من 400 طن عن سنة 2025.

وأكد المسؤول أن السنة الجارية تتميز بتخصيص كمية من الحصة الوطنية للتونة الحمراء لفائدة السفن الساحلية الصغيرة من نوع “مهني صغير” لتسويقها محليا. وهذا ضمن إطار دعم هذه الفئة من الصيادين. وتعزيز نشاطهم مع تحسين تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية.

كما لفت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد المصادقة على مخطط صيد التونة للجزائر. من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي (إيكات). وتعديل القرار الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية.

وفي تطرقه لحصيلة حملة صيد التونة الحمراء للسنة الماضية، أبرز اوشلي أن الأسطول الوطني المشارك في الحملة تمكن من صيد 2043.27 طن من التونة الحمراء الحية. من خلال ستة عشر (16) عملية صيد ناجحة وذلك في الفترة الممتدة من 2 إلى 30 يونيو 2025.

وأوضح أن عملية تصدير المنتوج سمحت بتسجيل عائدات قدرت ب 8ر11 مليون دولار. مضيفا أن إجمالي الإتاوات المحصلة فاقت 105 مليون دج. مبرزا الأهمية المتزايدة لشعبة صيد التونة الحمراء من موسم لآخر.

وعن الإجراءات التنظيمية المقررة في الفترة الأخيرة لا سيما تلك الخاصة بتزويد سفن الصيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية VMS، أشار أوشلي إلى أن العمل جار مع شركة الجزائر للاتصالات الفضائية (ATS). قصد توطين محطة استقبال البيانات الصادرة عن هذا النظام. ومعالجتها على المستوى المحلي على أن تنتهي العملية قبل نهاية سنة 2026.

ومن المنتظر وخلال السنة الجارية إطلاق عملية تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية. بما يسمح بمتابعة دقيقة لأنشطة الصيد. ومكافحة الصيد غير القانوني وللوصول إلى تنظيم أمثل للقطاع.

وبشأن الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها في أفريل المنصرم بين الجزائر وموريتانيا والتي تقضي بالسماح للسفن الجزائرية بالصيد في المياه الموريتانية. أكد أوشلي انه يجرى حاليا التحضير لتجهيز السفن الجزائرية لهذه العملية. وفقا للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الصيد وتربية المائيات الموقع في الجزائر في سبتمبر 2022 بين البلدين. والذي يهدف إلى استغلال حصة صيد تقدر ب 31.120 طن من الأسماك من خلال 7 سفن جزائرية.

وأوضح أن عمليات الصيد ستخص في مرحلة أولى اسماك الأعماق. على أن يتم في مرحلة ثانية تسخير سفن الصيد الخاصة بالأصناف السطحية التي تتطل كما قال المسؤول. وسائل لوجستية أكثر ملاءمة لاسيما لنقل المنتوج إلى السوق الوطنية.