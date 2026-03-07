41 شهيداً و40 مصاباً في غارات إسرائيلية شرقي لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن سلسلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبي شيت والبلدات المحيطة في قضاء بعلبك. أسفرت في حصيلة إجمالية عن استشهاد 41 مواطناً وإصابة 40 آخرين بجروح.

كما أكد الجيش اللبناني في بيان، استشهاد 3 عسكريين في قصف إسرائيلي عنيف رافق عملية الإنزال الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم السادس على التوالي. تزامناً مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء، بما في ذلك في البقاع، شرقي البلاد. وإعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير. أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تلقت أوامر بتعميق تقدمها لتوسيع نطاق سيطرتها على طول الحدود مع إسرائيل.

وعلى الصعيد السياسي، واصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، إجراء اتصالات دولية لطلب مساعدة الدول للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. التي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت. ولا تزال تتصاعد مخلفة العديد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع وتهجير الآلاف.