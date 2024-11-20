41 مليار دج لإعادة تأهيل وتجديد خطوط السكة الحديدية

كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني عن تجسيد برنامج هام لإعادة تأهيل وصيانة وتجديد المنشآت القاعدية لخطوط السكة الحديدية الحالية. حيث خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر بأكثر من 41 مليار دج.

وأضاف بوعوني على هامش زيارة قادته رفقة والي النعامة لوناس بوزقزة لعدد من الهياكل التابعة للشركة، أن هذه الورشات الكبرى أطلقتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خلال السنة الجارية في إطار برنامج لتجديد وتهيئة الخطوط الحالية وتأهيل منشآتها بتكلفة مالية إجمالية قيمتها 41,7 مليار دج. مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للزبائن وزيادة السرعة والراحة إلى جانب سعة الشبكة.

كما أشار المتحدث، إلى أنه تم إطلاق مشاريع أخرى تستهدف إعادة تهيئة وعصرنة أزيد من 80 محطة لنقل المسافرين عبر مختلف ولايات الوطن. وبرمجة عملية أخرى لإنشاء محطات جديدة بالأقطاب السكنية الجديدة. فضلا عن ورشات لتجديد أنظمة الإشارة و الاتصالات على مستوى شبكة خطوط السكة الحديدية.

ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول أنه تم الإنتهاء من تجديد وإعادة تأهيل زهاء 200 عربة وقاطرات لنقل المسافرين وتزويدها بكافة وسائل الراحة. فضلا عن تحسين أنظمة التكييف و التدفئة في القطارات وتجديد المقاعد عبر كامل قطارات الضواحي.

وفي إطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة تعمل ذات الشركة على تجسيد عملية أخرى تتعلق بالدمج التدريجي لوسائل الدفع الإلكرتوني والحجز عبر الانترنيت على مستوى قطارات المسافات الطويلة. إلى جانب إقتناء موزعات آلية للتذاكر لتعميمها عبر مختلف محطات القطار للوطن.

وأوضح بوعوني، أن ولاية النعامة ستتدعم قريبا بوضع حيز الخدمة لقطار الضواحي لفائدة المسافرين وخصوصا الطلبة الجامعيين عبر خط مشرية - عين الصفراء إلى جانب برمجة فتح خطوط جديدة لنقل المسافرين عبر القطارات على غرار ربطها بولايتي البيض والأغواط. فضلا عن تدعيم عربات قطار شحن ونقل البضائع على غرار المحروقات والحبوب والأسمدة.