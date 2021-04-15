415 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 415 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أفريل.

وأسفر الحوادث المسجلة، عن وفاة 17 شخصا وجرح 509 آخرين.

وعرفت حصيلة المرور مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، ارتفاعا قدر بـ+16 حادث.

وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ+45 جريح، وارتفاع في عدد الوفيات بـ (09+).

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

بالإضافة إلى عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور،وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.