4150 مخالفة مرورية بتجاوز السرعة قُبيل الإفطار!

سجلت مصالح وفرق الأمن العمومي للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من الـ11 إلى الـ21 مارس الجاري، 4150 مخالفة و2199 جنحة مرورية متعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية على مستوى المناطق الحضرية.

وحسب بيان للأمن الوطني، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني هذه الفترة، لتوعية سائقي المركبات بالمخاطر التي تنجر عن عدم إحترام السرعة المفرطة قُبيل الإفطار.

وجاء ذلك، في إطار الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر رمضان. تحت شعار “كلنا لرمضان … دون حوادث مرور”.

كما أحصت خلال نفس الفترة 433 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية. أسفر عنه وفاة 15 شخصا وجرح 514 أخرين.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور والتركيز أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548، خط النجدة 17 وتطبيق “ألو شرطة”، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.