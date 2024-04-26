42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي

أكد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر جانفي الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.

وأوضح خلال إجتماع بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي، نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية. أن ما لا يقل عن 41.764 مقاولا ذاتيا قد سجلوا حتى اليوم أنفسهم عبر هذه المنصة التي تعرف نجاحا كبيرا. معربا عن أمله في تجاوز عتبة 500.000 مسجل مع نهاية السنة الجارية.

كما أضاف، أن هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا سيما ذات الطابع الجبائي. مشيرا إلى أن إطلاق هذا الإجراء يشكل إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عديد السنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة.

وقال الوزير، أن نظام المقاول الذاتي يمنح لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا. سيما منها الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري. وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلا عن نظام جبائي تفضيلي. بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد مع نسبة 0,5 بالمائة من رقم الأعمال المنصوص عليها في قانون المالية 2024. إلى جانب تغطية إجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الاجراء.

أما النشاطات المعنية بنظام المقاول الذاتي، فتخص مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة. والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص وخدمات الترفيه والتسلية. والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.