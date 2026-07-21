42 بؤرة قيد الإخماد.. تسجيل 172 حريقا عبر الوطن

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 172 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن.

ونشرت مصالح الحماية المدنية الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وبساتين النخيل، حيث تم تسجيل 172 حريقا. تم إخماد 130 بؤرة فيما لا تزال الاعملية متواصلة من أجل إخماد 42 حريقاً.

وتتوزع الحرائق التي قيد الإخماد كالآتي: عنابة 3، سوق أهراس 3، سكيكدة 12، قالمة 3. البويرة1، المدية 1، معسكر 2، ميلة 2، الطارف 5، جيجل 2. سطيف 1، تيزي وزو 1، قسنطينة 2، و بجاية 4.

وسجلت الحرائق على مستوى ولاية بجاية بلدية بوخليفة (إخلاء قرية إيفوغالن)، مع تسجيل خطر على قرى أغلمون وإخرازن، وتدخل طائرتين من نوع Mi-26. وبولاية عنابة على مستوى بلدية سرايدي سيدي بومدين وبوزيزي “مع تدخل طائرتين من نوع Mi-26”.

وفي ولاية سكيكدة بلدية عين قشرة “وادي زڨوار، بني رحمة، البطحة، الصفصافة والعضامة”. بلدية الشرايع “الكبيبة، تمنار، أرسلان، احميد، العرافي وعين اغبال”. وبلدية عين شرشار “البكوش، فرفور، وادي زهار، الناصرية وشرشار”. بلدية عين بوزيان “منطقة العيادة”، بلدية عزابة، بلدية جندل سعيدي، بلدية السبت.

أما بولاية قالمة فقد تم تسجيل حرائق على مستوى بلدية نشماية “كبيكبة”. بلدية حمام دباغ “جبل دباغ”. بلدية الركنية “كاف الرايب”. وفي ولاية البويرة تم تسجيل حريق على مستوى بلدية الهاشمية “وادي غمارة”. ولاية معسكر بلدية نسمط، ولاية الطارف: بلدية عين الكرمة (الزوايدية). في ولاية جيجل:

بلدية أولاد عسكر. ولاية المدية: بلدية الحناشة.

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