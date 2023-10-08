42 شركة طيران أمريكية وكندية تعلق رحلاتها من وإلى فلسطين المحتلة

أفادت شبكة إيه بي سي نيوز اليوم الأحد، بأن 42 شركة طيران أميركية وكندية علقت رحلاتها من وإلى فلسطين المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة

وقالت شبكة ABC نيوز، إن شركات الطيران الأمريكية والكندية قامت بإجلاء موظفيها من فلسطين المحتلة.

وللإشارة، كانت الشركة البولندية “لوت” قد ألغت هي الأخرى رحلاتها السبت من وإلى فلسطين المحتلة دون أن تورد أي معلومات حول الأيام التالية، فيما أعلنت الشركة اليونانية “إيجيان” تعليق كل رحلاتها من وإلى مطار “بن غوريون” في “تل أبيب” السبت ولـ 48 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إستشفائية بغزة، فإن الحصيلة ارتفعت إلى 413 شهيدا بينهم 78 طفلا و41 امرأة .

كما تسبب العدوان الصهيوني أيضا في إصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة. يضيف المصدر نفسه.

ومن جهتهم، بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”