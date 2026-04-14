 42 وفاة وأزيد من 1600 جريح في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل 2026، حصيلة معتبرة من التدخلات بلغت 26.706 تدخل.وذلك استجابة لنداءات الاستغاثة الواردة من المواطنين، في مختلف مجالات النشاط.

وفي تفاصيل الحصيلة، استحوذت عمليات الإجلاء الصحي.. من على النصيب الأكبر، حيث قامت الوحدات بـ 16.245 تدخل، أسفرت عن إسعاف وإجلاء 16.209 جريح ومريض نحو المؤسسات الاستشفائية.

أما في ما يتعلق بـ حوادث المرور، فقد تم تسجيل 2.493 تدخل على إثر 1.387 حادثًا، خلفت وفاة 42 شخصًا وإصابة أزيد من 1600 جريح. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية إن صالح، بوفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين. في ثلاثة حوادث مرور.

وفي مجال إخماد الحرائق، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 1.328 مرة. مكنت من إخماد 820 حريقًا، توزعت بين حرائق منزلية وصناعية ومختلفة. وسجلت أعلى الأرقام بولاية الجزائر بـ 63 حريقًا، تليها بسكرة بـ 43 حريقًا. ثم وهران بـ 40 حريقًا.

كما قامت الوحدات بـ 6.640 تدخلا في إطار العمليات المختلفة، تم خلالها إنقاذ 560 شخصا. كانوا في حالة خطر، إلى جانب ضمان 5.707 عملية إسعاف.

وفي سياق الحوادث المنزلية، خصوصا المتعلقة بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت الحماية المدنية 22 تدخلا. أسفرت عن إسعاف 43 شخصا وتحويلهم إلى المستشفيات.مع تسجيل حالتي وفاة بكل من ولايتي قسنطينة وتلمسان.