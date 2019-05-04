421 حافلة لضمان النقل بعد الإفطار إلى غاية الإمساك بالعاصمة

مؤسسة «إيتوزا» تضبط برنامجا خاصا بشهر رمضان

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري «إيتوزا»، عن برنامج النقل الخاص بشهر رمضان من أجل السماح لمستخدمي النقل العمومي.

بالتنقل عبر كافة شبكات النقل بالعاصمة، حيث أكد البيان أن النقل متوفر من بعد الإفطار إلى غاية ساعات الإمساك.

وأفاد بيان المؤسسة أن هذا البرنامج، الذي اعتادت الشركة وضعه خلال رمضان من كل سنة، سيكون ساريا عبر كل الشبكة في 150 خط.

وتسخير 421 حافلة طيلة أيام الأسبوع، أما فيما يتعلق بالخدمة خلال سهرات الشهر الفضيل، فقد تقرر تعزيزها بـ72 خطا مع استعمال 42 حافلة.

فيما أكد نفس المصدر أنه بالنسبة لفضاءات الترفيه الليلية في العاصمة وضواحيها، سيكون معدل استخدام الحافلات من وإلى هذه الفضاءات أكثر كثافة.

وأن برنامج «إيتوزا» سيكون مضبوطا وفقا لحجم الطلب على النقل باتجاه هذه الأماكن. أما فيما يخص مواقيت العمل للشركة.

فإن بداية الخدمة ستنطلق ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى غاية السابعة مساءً، أما بالنسبة للخدمات الليلية، بعد الإفطار.

فستنطلق ابتداءً من الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، حسب نفس البيان.