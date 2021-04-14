424 مليار يورو.. مخلفات فيروس كورونا في فرنسا خلال ثلاث سنوات

ستبلغ نفقات الحكومة الفرنسية، إثر أزمة فيروس كورونا وعلى مدار ثلاث سنوات 424 مليار يورو.

وبناء على أرقام أدلى بها وزير العمل أوليفييه دوسوبت، فإن هذه الكلفة تشمل دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا.

بالإضافة إلى صندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فمن المتوقع أن يسجل الدين العام إرتفاعا يصل إلى 118 بالمئة هذا العام، والميزانية عجزا يقدر بـ9 بالمئة.

وقال الوزير، إن الأزمة الصحية كلّفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021.

وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو بين عامي 2020 و2022.

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الإقتصاد من الإنهيار.