43 مليار دينار ميزانية الدولة المخصصة للسكن العمومي الإيجاري منذ سنة 2000

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن ميزانية السكن العمومي الإيجاري، بلغت 43 مليار دينار منذ سنة 2000.

وفي جلسة الإجابة على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أشار بلجود، أن توفير سكن لائق للمواطنين من أولويات الدولة، بالرغم من الظروف المالية الصعبة.

وحسب الوزير، يتضمن البرنامج الباقي الى نهاية 2019، 970 ألف وحدة سكنية، إضافة الى مليون سكن التي أعلن عنها الرئيس، برنامج العاصمة 200 ألف وحدة سكنية.

من جانب آخر أشار الوزير أن العاصمة على موعد مع إنجاز 185 الف سكن بمختلف الصيغ، منها 120 الف و334 بصيغة البيع بالإيجار، 25 الف و180 سكن تساهمي مدعم.