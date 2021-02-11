43 مليون أورو قيمة برنامج أطلقه الإتحاد الأوروبي لدعم الجزائر في مكافحة كورونا

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر عن إطلاق برنامج لمحاربة كورونا.

وحسب بيان نشرته، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، فإن قيمة برنامج دعم الجزائر لمحاربة كورونا، تبلغ 43 مليون أورو.

ويهدف مشروع “الاستجابة التضامنية الأوربية ضد كوفيد19″، إلى تجهيز المرافق الصحة العمومية في الجزائر بالمعدات الطبية ومعدات الكشف المبكر.

إضافة إلى “اقتناء معدات وقائية لفائدة موظفي ومستخدمي قطاع الصحة”.

وفي هذا الصدد، كشفت وحدة تسيير المشروع عن وصول أول شحنات معدات الكشف المبكر وتوزيعها على مستوى الوحدات الصحية.

وجاء في البيان أنّه “تم إلى يومنا هذا، استلام 400 ألف من معدّات الكشف الجيني السريع”.

وتابع البيان إضافة إلى “20 ألف من معدّات فحص بي سي آر وآلتين للكشف”.

ويشمل مشروع الاستجابة الأوروبية أيضا تكوين أكثر من 3000 ممارس في القطاع الصحي العمومي، من إطارات، أطباء، مرضين، تقنيين.

ويعد الاتحاد الأوربي واحد من أكبر الممولين لآلية “كوفاكس“،التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي ستستفيد الجزائر من خلالها 2.2 مليون جرعة.

وجاء في البيان أن المفوضية الأوروبية تعمل مع دولها الأعضاء على إنشاء آلية تسمح بتقاسم الجرعات اللقاح المكتسبة.